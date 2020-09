«Errore da non commettere? Secondo me, quando si parte come squadra che doveva ammazzare il campionato, partendo male, si creano delle difficoltà che non superi subito. Quello è stato l’errore che il Bari si è portato dietro tutto l’anno. L’idea è partire forte». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.