«Con che testa si deve scendere in campo? Noi, come ha detto il mister, dobbiamo pensare domenica dopo domenica. pensiamo a lavorare. Dobbiamo arrivare il più pronti possibile, sicuramente bisogna avere un approccio forte e avere voglia di sacrificarsi tutti insieme, credo che lo stiamo facendo, è questa la cosa fondamentale». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.