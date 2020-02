Roberto Floriano, da quando è arrivato al Palermo, è sempre stato schierato titolare. L’ex attaccante del Bari sta raggiungendo il top della forma e vuole ancora dimostrare di cosa è capace, magari superando il suo record di gol. Queste le dichiarazioni di Floriano ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”:

«Dica la verità, non è ancora il vero Floriano. «Ma sto arrivando, anche i dati del Gps lo dicono. Sono partito forte, poi c’è stato un piccolo calo, ma credo che adesso sarà un crescendo, ma non giocavo 90’ da mesi. Tra un po’ ne vedrete delle belle».

La scorsa settimana Cornacchini fu ospite di Pergolizzi. Che differenza ci sono tra di loro? «Abbiamo un bel rapporto, so che sono amici. Si assomigliano molto nella spontaneità, essere diretti. È difficile che abbia problemi con gli allenatori perché sono anche io uno diretto. Con Pergolizzi c’è un bel confronto, voglio ripagarlo».

Mancano 10 gol per il suo record dell’anno scorso. «Voglio segnare il più possibile per il nostro obiettivo. Certo, riuscissi a replicare il numero di gol sarebbe un bel segnale per dire che sono ancora al top. Chi lo sa?».