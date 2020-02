Il Palermo non vuole più fermarsi. La squadra allenata da Rosario Pergolizzi vuole raggiungere la Serie C, per farlo ha anche bisogno di vittorie sofferte come quella in campo della Cittanovese. L’attaccante rosanero Roberto Floriano, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato della vittoria in terra calabrese, ma non solo: Messina prova di carattere, Cittanovese atto di forza? «Ho visto che è ritornata molto più consapevolezza, in un altro momento avremmo pensato che un pari in dieci andava bene, invece abbiamo cercato la vittoria».

In gara vi siete un po’beccati con Martin. Come mai? «Il gol preso dopo 3’ minuti ci ha messo in difficoltà, in settimana ci eravamo preparati molto bene. Poi vai sotto per un’ingenuità su un campo difficile. È normale che i nervi possano saltare un po’, ci può stare qualche screzio in campo, ma finisce lì. Siamo stati bravi a riprenderla».