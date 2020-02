Si torna in campo, ma a farlo saranno Inter e Napoli. Le due squadre si sfideranno per accedere alla finale di Coppa Italia, ma quella di oggi sarà soltanto la semifinale di andata. L’altra semifinale, in programma domani, vedrà sfidarsi Milan e Juventus. In alto le probabili formazioni del match di questa sera, secondo “La Gazzetta dello Sport”.