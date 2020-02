Roberto Floriano non vuole assolutamente fermarsi qui. L’attaccante rosanero ha trasformato due rigori su due, adesso può essere lui il nuovo rigorista del Palermo. Intanto l’ex Bari pensa anche al futuro e lo dichiara ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”:

Due rigori segnati. Ormai il rigorista è Floriano? «Non mi sottraggo mai, speriamo di segnarne ancora».

Bari la sua delusione, Palermo invece? «Nella mia carriera sono cascato tante volte e mi sono sempre rialzato. L’anno scorso avevo fatto una scelta importante scendendo dalla B per essere un protagonista nella cavalcata del Bari, pensando di restarci a lungo. Ci sono riuscito per un anno e adesso mi voglio rifare con gli interessi. Voglio vincere questo campionato e poi pensare di poter continuare a essere importante in C».