«Esultanza? C’era voglia di dimostrare che sono vivo. Il gol lo dedico alla mia famiglia alla mia bimba, ma anche ai compagni che mi hanno sempre sostenuto ed incoraggiato a crederci. Li ringrazio. Con che stato d’animo vivo il fatto di non essere protagonista? Non è una situazione simile a quella di Bari, ma ho voglia di dimostrare il mio valore. Spero che il gol possa essere una svolta personale ma che la squadra trovi continuità. Io penso di essere un professionista e cerco di dare sempre il massimo. Se non gioco sempre non dipende da me. Sicuramente Lucca ha fatto un grande gol contro il bari ed è bravo a calciare le punizioni, quindi alcune le ho lasciate a lui. Sostituzione? C’è sempre voglia di giocare ma accetto perché entrano sempre compagni pronti. C’è amarezza ma solo perché c’è voglia di giocare». Queste le parole rilasciate da Roberto Floriano al termine di Palemro-Catanzaro.