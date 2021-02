Finisce 1-2 Palermo-Catanzaro, match valido per la 26^ giornata di campionato. Si interrompe dopo due giornate la striscia positiva dei rosanero, che allo Stadio Renzo Barbera cadono contro i calabresi. A passare in vantaggio per primi erano stati proprio i giallorossi con Verna al 27′, i rosanero avevano trovato il pareggio con Floriano ma all’80’ ha chiuso i giochi Martinelli.