L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Da vent’anni nel calcio, ma di lei si sa poco. Per esempio, è nato in Germania. «Ad Albstadt. Papà Luigi di Lecce, e mamma Giuseppina di Avellino, si sono conosciuti in Germania. Ci siamo trasferiti a Legnano, quando l’Inter mi ha scelto. Avevo 12 anni, ai genitori non davo respiro: “Voglio giocare, voglio andare via…” Interpretavo il desiderio dell’italiano all’estero che spera sempre di tornare al proprio paese». Cosa le è rimasto di quel periodo? «Una bella infanzia, tanti amici, le partitelle nel cortile di casa: Italia contro Germania, vetri rotti e “urlacci” dei vicini».

La vera scintilla? «Usa ’94. Roberto Baggio era ed è il mio idolo. Lui mi ha fatto innamorare di questo mondo».