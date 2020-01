L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Roberto Floriano, il Palermo la considera la carta vincente. «L’ho trovato primo e non per caso. La squadra è viva, se posso aggiungere un pizzico di sale…». Pergolizzi ha detto: “Floriano? L’ho voluto e ne rispondo”. «Allora, doppia responsabilità. Lo conosco da poco, persona diretta e piacevole, grande lavoratore».

Perché Palermo? «L’ho preferito alla C. La piazza è prestigiosa, la società solida, il progetto ambizioso. Il mio sogno è portare i rosa in B. La A? Già, a parlare di B, sto andando oltre».