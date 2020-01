L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Nato il 14 agosto, segno leone. «Come Chiellini, ma con ascendente leone. Carattere tosto e testa dura. Chiellini? Un guerriero. Leader, capitano e ha vinto tutto. Io ho avuto una bella carriera ma nei piani bassi, non mi lamento».

Ci parli delle sue principesse… «(ride, ndc) La mia compagna si chiama Stefania, la bimba Sofia e ha tre anni. Quando è nata e, me la sono ritrovata in braccio, ho capito cos’è la vita. Oggi, mi raggiungono, sarò più sereno».