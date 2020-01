Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Roberto Floriano, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «Un consiglio agli Under? Il consiglio che posso dare è quello di fare i professionisti. Questi mesi sono troppo importanti per tutti noi. Soprattutto per loro che sono giovani, vincere un campionato a Palermo è un qualcosa di importante. Quest’anno vedo Langella più maturo rispetto al Bari. L’anno scorso noi grandi ci prendevamo tutte le pressioni. Magari quest’anno i giovani sentono un po’ più di responsabilità. Langella lo vedo più sicuro. Capisce veramente cosa vuol dire vincere».