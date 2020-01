Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Roberto Floriano, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «Quando ero più giovane avrei potuto far qualcosa in più. Dai 25 anni in poi ho fatto molto bene per essere un esterno. Poi entrano delle dinamiche di scelte. Nel calcio una scelta giusto po’ farti arrivare in A. Sono scelte che ti portano a fare più anni in B o in C. Io sono sempre stato uno che si è sempre allenato bene. A 20 anni stavo per smettere con il calcio. Per me è stato un contraccolpo pesante ritrovarmi in Serie D dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Nella testa avevo obiettivi diversi. Con il tempo mi sono reso conto che il calcio era troppo importante per me».