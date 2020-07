Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Roberto Floriano, calciatore in forza al Palermo, si è espresso così in merito a questa sua nuova esperienza: «Palermo è una città bellissima con persone veramente gentili e disponibili. Questa è una esperienza che mi poterò dentro. Penso che le persone siciliane siano gentili proprio per indole. Le persone sono molto gentili e questa è una delle cose più belle di Palermo».