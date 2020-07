Il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole Regioni, comunicherà tra poco, come ogni giorno, il bilancio dei contagi da Coronavirus aggiornato a martedì 14 luglio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 114 contagi in più, 17 decessi e 335 guariti in totale. Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 243.344, quello relativo alle vittime a 34.984 e quello delle dimissioni/guarigioni a 195.461. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 13.271.