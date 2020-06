Il Palermo finalmente ha guadagnato la tanta agognata promozione in Lega Pro, i rosanero l’anno prossimo quindi cercheranno di fare il doppio salto e arrivare in Serie B. L’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini avranno il compito di costruire una squadra all’altezza con i 6 milioni di budget messi a disposizione da Mirri e Di Piazza. Intanto è da capire quali giocatori rimarranno in rosanero anche la prossima stagione, uno di questi sarà molto probabilmente l’ex attaccante di Bari e Foggia, Roberto Floriano.

Il centravanti arrivato a gennaio a Palermo ha realizzato 6 gol in 8 partite nella scorsa stagione, ed è stato fondamentale per allungare il divario con il Savoia. Floriano è un attaccante d’esperienza che vanta numerose presenze in Serie B con la maglia del Foggia e del Pisa e conosce molto bene anche la Lega Pro, dove ha militato con Bari, Carrarese, Pistoiese e Alessandria, sicuramente potrà dare una mano ai rosanero e fare da chioccia ai più giovani. Il calciatore nato in Germania, ha ammesso di trovarsi molto bene a Palermo, dove ha costruito un bel legame con i tifosi e la città. I rosanero contano sulla voglia di rivalsa dell’attaccante, che nella prima parte di stagione col Bari, non è riuscito a imporsi in Serie C ed è stato costretto a cambiare squadra a gennaio per trovare un po’ di spazio.

Sagramola e Castagnini quindi dovranno ripartire da lui per costruire l’attacco rosanero, dato che Sforzini e Ricciardo sembrano destinati a non far parte più del progetto, in più è da vedere se ritorneranno in Sicilia il duo formato da Silipo e Felici. Di certo l’obiettivo dei rosa non sarà semplice, visto che vincere due campionati di fila, non è mai un gioco da ragazzi. Molto dipenderà anche dal nome del nuovo allenatore, che andrà a sostituire Rosario Pergolizzi. Il Palermo però, aspira in grande e dovrà cercare il più in fretta possibile di ritornare nel calcio che conta.