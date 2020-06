Samu Castillejo, calciatore in forza al Milan, è stato vittima di un brutto episodio. Il calciatore rossonero è stato derubato da due ragazzi. A rivelarlo è lo stesso Castillejo attraverso una storia su Instagram: “Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia”. In basso la foto in questione.