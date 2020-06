Ieri è scaduto il termine per esercitare la clausola rescissoria da parte del Napoli nei confronti di Rino Gattuso, con la scontata conseguenza della permanenza dell’allenatore. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, nei prossimi giorni il tecnico azzurro incontrerà De Laurentiis per parlare del futuro. Sul piatto ci sarebbe la volontà di prolungare il contratto dall’attuale scadenza del 2021 fino almeno al 2022, se non addirittura fino al 2023. Un rapporto dunque destinato a durare visto i risultati e anche il feeling tra Ringhio e il Napoli.