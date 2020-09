«Quale sarà l’avversario più difficile? Abbiamo squadra importanti, è inutile fare i nomi, sono tante le avversarie. Il mister, conosciamo la sua importanza, dobbiamo solo cercare di seguirlo e continuare così. Se segnerò in rosso la gara con il Bari? Sicuramente è una partita che si sente un po’ di più, ma in generale è una piazza importante ed è sempre bello giocare contro piazze importanti. Adesso vedremo il calendario». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.