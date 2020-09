«Consigli per i più giovani? C’è poco da dire. per me è un’occasione importante. Bisogna sempre allenarsi a tremila e farsi trovare pronti. Il consiglio non va dato per degli errori, posso dire solo di stare con la testa giusta. Maggiori difficoltà del campionato? A livello ambientale è più difficile. Bisogna essere costanti per poter raggiungere l’obiettivo, bisogna pensare domenica dopo domenica e andare in campo con la voglia di sacrificarsi». Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, rilasciate in conferenza stampa nel ritiro di Petralia Sottana.