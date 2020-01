Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Roberto Floriano, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «Cosa è cambiato rispetto al San Tommaso? Non abbiamo fatto nulla di particolare. Ho sempre detto ai ragazzi di stare tranquilli. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e poi vedere cosa abbiamo raccolto. Io ho visto una squadra viva, col Roccella abbiamo avuto diverse occasioni. L’abbiamo sbloccata su rigore, ma la squadra ha giocato bene. L’esultanza? E’ un’esultanza che è nata con i miei compagni l’anno della B al Foggia, poi l’ho portata con me al Bari. Ho visto che la mia esultanza piaceva molto alla gente e per questo motivo l’ho tenuta con me».