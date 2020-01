Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Roberto Floriano, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «L’esordio al Barbera? Sicuramente è stato un esordio emozionante. E’ uno stadio bellissimo dove giocare. Era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono contento per la vittoria. Cosa abbiamo pensato dopo l’infortunio di Ricciardo? L’infortunio di un compagno di squadra non è mai bello. Sicuramente ha cambiato i piani della partita. Am al suo posto è entrato Sforzini e ha fatto benissimo. Dobbiamo essere tutti pronti alla causa».