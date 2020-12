Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, il tecnico Fulvio Fiorin ha espresso la sua opinione in merito al campionato di serie C. Ecco le sue parole:

«Si è chiuso un anno calcistico molto strano, la stagione 2020/21 è segnata dal Covid. Il livello della Serie C quest’anno si è abbassato, così come nelle altre leghe. I tre gironi rispecchiano la situazione delle squadre, tolta qualche sorpresa come tutti gli anni. Speriamo che il 2021 possa portare una maggior qualità e la riapertura degli stadi. La Serie C è un campionato importante, soprattutto per la sua funzione di crescita dei giovani.





La situazione del Girone A? Il Lecco sta facendo molto bene, anche se altalenante nelle prestazioni. Vincendo tanto ha una buona situazione di classifica, ma il Renate sta stupendo per continuità di prestazioni e risultati. È difficile tenere il loro passo. L’Alessandria sta facendo molto bene nell’ultimo periodo. Sta faticando il Novara, il progetto tecnico deve essere strutturato e competente: non c’è stata una linea precisa, troppi cambiamenti. E adesso pagano la situazione nonostante la rosa molto competitiva. Da Livorno e Piacenza non ci si aspettava una situazione del genere, la Giana Erminio invece tenterà di stare a galla fino all’ultimo.

Il Girone B mi sembra molto più equilibrato, lo dimostrano anche i punti ottenuti. Modena, Perugia, Cesena e Padova sono le più accreditate al primato, anche se il Sudtirol si sta inserendo bene. La Triestina sta facendo fatica, anche quest’anno deve lottare molto.

Il Girone C? Ci si aspettava qualcosa di più dal Palermo, ha un distacco importante dalla capolista Ternana e dal Bari che aspirano alla B».