In occasione dei 120 anni del Palermo, la compagine rosanero, come ormai noto, ha indossato una speciale maglia dai colori bianco e blu per ricordare le origini della società.

Due storiche leggende del club, ossia Fabrizio Miccoli e Amauri, avevano scherzato sui social, richiedendo una maglia celebrativa con i propri nomi incisi dietro.





Quella che sembrava una semplice richiesta scherzosa da parte dei due ex giocatori però, si è trasformata in qualcosa di più. Antonio Perrone, tifoso già noto per aver regalato la maglia del Palermo a Papa Francesco (CLICCA QUI), ha deciso infatti di passare dalla parole ai fatti. Di sua spontanea iniziativa, ha deciso di acquistare due delle maglie uscite in edizioni limitata, facendo fare una speciale personalizzazione su entrambe: i nomi di Miccoli e Amauri con gli storici numeri 10 e 11.

Di norma, si è abituati a vedere i giocatori che regalano maglie ai propri tifosi dopo le gare o in occasioni speciali, ma in questo caso, è avvenuto l’esatto contrario, è stato proprio un tifoso ad accogliere la richiesta di due vere e proprie bandiere del Palermo degli scorsi anni.

Al momento le due maglie sono custodite in attesa di essere spedite in regalo a Miccoli e Amauri, i quali adesso potranno mettersi in contatto con il tifoso stesso.