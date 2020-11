La permanenza di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina è a forte rischio. La sconfitta contro la Roma non è andata giù ai dirigenti che stanno valutando se optare subito a un cambio nella guida tecnica o attendere la prossima partita di campionato, quella di sabato sera contro il Parma.

Stando a quanto riferito da "Sportmediaset.it", l'impressione è che la convinzione del presidente Commisso di difendere a tutti i costi Iachini inizi a vacillare.





Resta solo da capire le tempistiche dell’arrivo del nuovo allenatore. Il nome in pole position è sempre quello di Sarri che però ha il problema di doversi liberare in fretta dal contratto con la Juventus. Restano in piedi le ipotesi che portano a Mazzarri e, soprattutto, a D’Aversa, l’uomo che ha portato il Parma dalla Lega Pro alla serie A, in cui si è reso protagonista di due stagioni di ottimo livello.