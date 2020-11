Il Palermo di Roberto Boscaglia finalmente ritorna sui campi di gioco. L’ultima apparizione dei rosanero è stata la sconfitta per 2-1 contro il Bisceglie, dopo la trasferta in puglia, per i rosanero è arrivato il focolaio di Coronavirus. Gran parte del gruppo squadra è stato contagiato e il Palermo è stato praticamente fermo per due settimane, con soli pochi effettivi che hanno continuato ad allenarsi in vista della negativizzazione degli altri tesserati. Adesso si riprende a giocare e per gli uomini di Boscaglia non c’è più tempo da perdere, il Palermo ha giocato solo 4 partite, ma ne ha perse 3 e pareggiato una, la classifica è impietosa. Contro il Catanzaro serve una prova di carattere da parte dei rosanero per cercare di risalire la china e puntare a zone ben più alte della classifica. Andiamo a conoscere meglio il prossimo avversario del Palermo, nella rubrica targata “Ilovepalermocalcio.com” “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare i calabresi c’è il tecnico Antonio Calabro dal 6 agosto 2020. Prima della chiamata del Catanzaro, Calabro ha allenato per 3 anni la Viterbese. L’allenatore finora non sta ottenendo grandi risultati ed è sulla graticola, anche se la società giallorossa gli ha ribadito fiducia. Il Catanzaro è reduce dalla bruciante sconfitta per 5-1 contro la Ternana e da soli 8 punti in 6 partite. La squadra calabrese proverà a rilanciarsi in casa contro il Palermo.





ULTIME NOTIZIE E MODULO: Il modulo preferito dall’allenatore del Catanzaro è il 3-5-2 e molto probabilmente confermerà lo stesso anche contro la squadra di Boscaglia. Come detto la squadra calabrese non può commettere passi falsi, quindi si preannuncia una partita all’attacco per gli uomini di Calabro. Con ogni probabilità il tecnico confermerà lo stesso undici visto contro la Ternana, in porta ci sarà Branduani. Davanti a lui linea a tre formata da: Pinna, Martinelli e Fazio. Centrocampo molto folto dove troviamo Contessa, Casoli, il capitano Corapi, Altobelli e Desiderio Garufo, quest’ultimo nella scorsa estate è stato accostato al Palermo, ma alla il tutto si concluso con un nulla di fatto. In avanti la coppia formata dall’ex Trapani, Felice Evacuo, e da Carlini, andato in gol nel match contro la squadra umbra.

PROBABILE FORMAZIONE:

CATANZARO (3-5-2): Branduani, Pinna, Martinelli, Fazio; Contessa, Casoli, Corapi (C), Altobelli, Garufo; Evacuo, Carlini. All. Calabro