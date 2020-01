La Fiorentina, dopo l’inizio di stagione molto deludente, ha deciso di affidare la panchina all’ex allenatore del Palermo Iachini. Il tecnico ha contribuito a placare gli animi e a permettere alla viola di giocare un buon calcio. Lo stesso Iachini, nel corso della conferenza prima del match di campionato, ha risposto alla domanda che hashtag sceglierebbe per descrivere la sua esperienza, il tecnico ha risposto così: «Che vuol dire hashtag? Io ho un telefonino da 35 euro, non ho Instagram e non so che vuol dire».