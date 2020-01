La pagina Facebook “Calciatori Brutti”, ha pubblicato un video dove invita l’ex portiere del Palermo Sorrentino a giocare una classica partita di calcetto d’addio. L’ex portiere ha accettato l’invito svelando una particolare notizia, non giocherà tra i pali ma come attaccante. Ecco qui di seguito il video ironico in questione.