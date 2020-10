La permanenza di Iachini sulla panchina della Fiorentina comincia ad essere in bilico. Sembra infatti che Rocco Commisso sia molto arrabbiato e deluso per la brutta prestazione di ieri della Fiorentina e starebbe valutando la possibilità di un cambio in panchina.

Tra i profili graditi al presidente della Fiorentina spiccano i nomi di Sarri, Allegri, Mazzarri e Spalletti. Stando a quanto riferito da “Tgr Toscana”, nelle ultime ore sarebbero anche emersi dei presunti spifferi di spogliatoio relativi al malcontento della squadra per alcune dichiarazioni dell’allenatore.





Non solo, perchè anche Pradè e Barone avrebbero “preso le distanze” da Iachini, provando a convincere il presidente già in estate a cambiare guida tecnica. Il club si è preso qualche ora di riflessione prima di prendere una decisione per il futuro del mister.