«Siamo molto vicini a uno tsunami di contagi», con queste parole il ministro della Sanità Frank Vandenbroucke ha parlato dell’attuale emergenza sanitaria in Belgio.

Secondo il capo del dicastero alla salute, ciò significa che nelle prossime settimane il paese potrà piombare in: «Una situazione in cui non si controlla più quello che succede».







Intervenuto ai microfoni dell’emittente RTL-TVI, il ministro Vandenbroucke ha spiegato come l’emergenza sanitaria a Bruxelles e in Vallonia sia attualmente la peggiore del paese e di conseguenza la più pericolosa di tutta Europa.

Anche in Belgio, come in molti altri paesi europei, l’andamento della pandemia ha ripreso a crescere per numero di contagi e decessi a partire dall’inizio del mese di ottobre.