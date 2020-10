Attraverso un comunicato ufficiale, il Marsala ha reso noto il tesseramento di quattro nuovi calciatori. Tra loro c’è anche Antonino Calandra, ex portiere del Troina, che nella passata stagione si è reso assoluto protagonista nel match di campionato del “Renzao Barbera”, contro il Palermo parando ben due rigori alla squadra rosanero. In basso il comunicato in questione:

“GIORNATA DI PRESENTAZIONI in casa Marsala Calcio‼️

Oggi vi presentiamo i nuovi giocatori azzurri:

Luca Pizzo (classe 2000) – Attaccante (provenienza Mazara)

Antonino Calandra (classe 1997) – Portiere (provenienza Troina)

Culcasi Nicola (classe 2000) – Difensore (provenienza Trapani)

Mustaccia Leonardo (classe 2002) – Centrocampista (provenienza Trapani)

Con l’occasione esprimiamo un doveroso ringraziamento ai ragazzi che hanno onorato la maglia bianca azzurra in questo primo scorcio di stagione con i quali abbiamo concordato, di comune accordo, la risoluzione del contratto.

Frank Adamo

Iuculano Mattia

Priola Riccardo

Samuele Di Paola

A tutti loro il nostro miglior in bocca al lupo per i vostri successi professionali”. In basso il post in questione.