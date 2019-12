Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo, è vicinissimo a tornare in panchina. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Iachini sarà il nuovo tecnico della Fiorentina. Per lui un contratto di 18 mesi, con penale prevista per risoluzione anticipata. L’ex rosanero ha superato la concorrenza di Blanc e Spalletti.