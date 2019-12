«C’è poco da commentare, abbiamo commesso tanti errori individuali che hanno condizionato fortemente il risultato finale. Il morale non era certo a mille dopo la penalizzazione di quattro punti inflitta al club, ma nonostante questo eravamo partiti bene e in 28 minuti avevamo portato il risultato dalla nostra parte. Lo 0-2 avrebbe dovuto donarci la forza per gestire, invece abbiamo commesso troppi errori e l’abbiamo persa. Alla fine, il risultato è pesante». Queste le parole dell’allenatore dell’Acireale, Giuseppe Pagana, rilasciate in conferenza stampa al termine del match perso contro il Savoia per 4-2.