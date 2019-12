«Girone C? Il Bari è la squadra che spende di più ma non è davanti a tutti. La Reggina, invece, è una buona squadra ma ha fatto più del previsto ed è meritatamente in testa. Le piazze importanti non mancano in terza serie. Il Catania? Capisco che il tifoso rossazzurro voglia giocare almeno in B, ma se non hai Berlusconi presidente o una proprietà forte che possa investire tanto… non è che il Catania non abbia speso dopo la caduta rovinosa in C, ci ha provato ma, chi più spende, non è automatico vinca». Queste le parole del giornalista della “Gazzetta dello Sport”, Nicola Binda, rilasciate ai microfoni di “Radio Catania” in merito al campionato di Lega Pro Girone C.