«Cambio di proprietà? E’ indubbio che il Catania faccia gola a chi vuole investire nel calcio perchè è una piazza importante. De Laurentiis perchè investe a Bari? Non c’è nulla di romantico. E’ solo una questione di business. Se il Bari torna almeno in B può garantirti una sostenibilità importante grazie al bacino d’utenza. E Catania è piazza di questo tipo. Però gli investitori esterni lasciano sempre delle perplessità». Queste le parole di Nicola Binda, giornalista della “Gazzetta dello Sport” rilasciate ai microfoni di “Radio Catania” in merito al cambio di proprietà della società etnea.