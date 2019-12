«Su Pulvirenti potremmo scrivere un libro, nel bene e nel male. Nel male se n’è parlato tanto. Il Catania è in C per un problema legato a certe sue operazioni. Ha anche speso tanti soldi, realizzato un Centro sportivo che è un fiore all’occhiello. Poi ti rendi conto che l’entusiasmo, le risorse e le energie esauriscono. Mi auguro che Pulvirenti, se davvero vuole passare la mano, non si affidi a degli avventurieri. L’ideale sarebbe un gruppo di imprenditori forti nel proprio territorio che facciano un piano di rilancio importante, all’altezza della piazza». Queste le parole di Nicola Binda, giornalista della “Gazzetta dello Sport” rilasciate ai microfoni di “Radio Catania” in merito al presidente Nino Pulvirenti.