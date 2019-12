Il Pescara è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio, la squadra abruzzese ha un obiettivo in mente. Infatti secondo quanto riporta “Il Centro” i delfini hanno puntato Stefano Moreo, attuale attaccante dell’Empoli ed ex centravanti del Palermo. Il giocatore era già stato cercato in estate, ma in quel caso l’offerta della squadra toscana era più importante e Moreo preferì andare all’Empoli. L’attaccante però attualmente non sta trovando spazio ed è in uscita, ecco che torna di moda l’ipotesi Pescara. La squadra toscana potrebbe prendere l’ex Fiorentina, Thereau, l’acquisto del francese potrebbe liberare Moreo.