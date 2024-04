Fiorentina, disavventura per Barak: tentato furto in casa durante il match contro il Plzen

Secondo quanto riportato dall’Ansa, mentre la Fiorentina ieri sera era in campo al Franchi contro il Viktoria Plzen per la Conference League, in casa di Barak alcuni uomini erano intenti in un tentativo di furto.

Alcuni residenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione i due uomini, approfittando dell’assenza del giocatore, si sono introdotti nell’abitazione del calciatore rompendo la porta finestra per mettere a segno il colpo, mandato a rotoli grazie alla prontezza di un vicino. I due sono stati visti mentre a volto coperto, si stavano allontanando. I ladri non avrebbero rubato nulla. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.