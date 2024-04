Roma: lettera alla Lega Serie A per evitare il recupero con l’Udinese il 25 aprile

La Roma, come riporta TMW, ha scritto una lettera alla Lega Serie A. La lettera è indirizzata al presidente Casini, all’amministratore delegato De Siervo e allo’Head of Competitions and Operations Andrea Butti. Il motivo? Chiedere che il recupero della parte finale della sfida contro l’Udinese, interrotta per il malore di Ndicka, venga programmato a maggio e non il 25 aprile, come vociferato in questi giorni.

Se il recupero dovesse essere confermato il 25 aprile, dopo il match di lunedì prossimo col Bologna, la Roma sarebbe di fatto costretta a giocare la gara contro il Napoli domenica 28 e non sabato 27, giorno in cui il Bayer Leverkusen scenderà in campo in campionato. La sfida europea d’andata fra le due squadre, ricordiamo, è in programma giovedì 2 maggio all’Olimpico.