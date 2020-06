Nella sfida fra Fiorentina e Brescia, l’attaccante viola Vlahovic ha giocato per qualche minuto con una maglietta senza il numero. Tutto a causa di una strattonata di Spalek. In panchina non c’era un’altra maglia con il numero 28 e l’alternativa non è andata bene all’arbitro, che ha provveduto a fargliela cambiare all’istante.