Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan. Ecco quanto raccolto da “Repubblica.it”: «Sono preoccupato più ora che due mesi fa. C’è chi anche per una giustificata paura ha passato due mesi sul divano e questo è un grande problema. Ora dobbiamo ritrovare condizione fisica e mentale. Questo lockdown è stato un grande problema per il Lecce e molti giocatori non sono riusciti a mantenere la condizione. Oggi ci sono mancati tanti calciatori infortunati, mentre alcuni titolari hanno stretto i denti”.