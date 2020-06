“Ciao ragazzi, volevo raccontarvi come è andata. Per me è stata un’emozione grandissima cantare l’inno e no, non mi sono dimenticato le parole. Semplicemente ad un certo punto ho alzato lo sguardo e ho visto lo stadio totalmente vuoto. Mi è venuta una forte tristezza e quando sono sul palco per queste cose mi emoziono. Non ho mai provato qualcosa di simile, neppure ad Amici o a Sanremo”. Questo il messaggio diffuso tramite il proprio account Instagram da Sergio Sylvestre, quest’ultimo incaricato di cantare l’inno d’Italia in occasione della finale di Coppa Italia in un Olimpico completamente vuoto. Il cantante è partito bene, ma si è bloccato per qualche momento scatenando una bufera sui social.