L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla speranza del Savoia al salto in Serie C. Infatti, dopo lo stop del campionato di Serie D, campionato in cui i bianchi hanno tenuto testa ad una corazzata come quella del Palermo, la società di Torre Annunziata crede sempre di più di poter essere in corsa per il ripescaggio nella terza serie italiana. In effetti, i campani sono collocati al secondo posto della griglia dei club che ambiscono alla promozione in Lega Pro. Inoltre, in attesa di conoscere il campionato in cui militerà il prossimo anno, si comincia a pensare anche al fattore stadio. Infatti, la struttura – come affermato dal sindaco Ascione – dovrà subire degli interventi per farsi trovare pronta ad un’ipotetica Serie C. Il Savoia guarda perciò al futuro, anche dopo l’addio pesante del tecnico Parlato e del ds Mignano.