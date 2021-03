«Se voglio replicare a Terlizzi? Ho letto e sinceramente non essendo un uomo social, sono abituato a parlare di persona se devo dire qualcosa. Ho fatto tanti anni da professionista e non mi è mai passato per la testa di andare dalla società per fare fuori l’allenatore. Nel calcio paghiamo sempre noi allenatori. Contenuti tecnici mediocri? Sicuramente non sono gli stessi dei derby della serie A, ma certamente in entrambe le squadre i calciatori hanno sudato la maglia e giocato per la propria città, e come ha detto lui, il campione ha risolto il match. Ognuno esprime le proprie considerazioni dove vuole, non è mio costume andare sui social. Evidentemente si è sentito di fare queste dichiarazioni». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.