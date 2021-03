«Abbiamo commesso degli errori contro la Juve Stabia e in questa settimana abbiamo lavorato su questo. Abbiamo analizzato i video. Ci sono stati errori individuali e di concentrazione. Se analizziamo i gol in maniera veloce, nel primo non siamo scollati perché De rose e Luperini sono sulla linea dei difensori. Sul secondo gol ci fermiamo su un presunto fallo. Il terzo è grave e siamo tutti sulla via di mezzo, siamo stati pigri ad accorciare. Su questo abbiamo lavorato». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.