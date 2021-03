«Se la squadra ha bisogno di maggiore prudenza? Nella stagione sono stati commessi quasi sempre errori di disattenzione. Giochiamo a tre perché nella mia testa c’è una doppia marcatura centrale e rischiamo meno. Questo modulo si sposa bene con le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo capire che c’è da soffrire. In questo campionato soffrendo si porta a casa il risultato, non è la tattica sopraffina che ti fa vincere. Le piccole nel girone di ritorno stanno alzando il livello e ogni partita, per me, è difficilissima. Basta solamente alzare l’attenzione». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.