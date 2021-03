«La squadra ha ampi margini di miglioramento e può equivalere il blasone di Bari, Ternana e Avellino. Dobbiamo fare di tutto per entrare nei play off in qualsiasi posizione. Con la società non ho parlato di questo, ma dobbiamo avere questo obiettivo. Come sta Pelagotti? Se Fallani dobbiamo metterlo forzatamente o metterlo per sostituire Pelagotti in un momento delicato sarebbe una responsabilità maggiore. Alberto come tutta la squadra sta alternando prestazioni. Fallani da ampie garanzie e se dovesse toccare a lui saremo in buone mani». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.