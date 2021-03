«Come penso di sostituire Lucca? Saraniti non è al top, però ieri si è allenato con la squadra e ha dato ottime garanzie. Abbiamo provato delle soluzioni e sceglieremo da qui a domani. Siamo qui per intervenire e cambiare cosa non va. La squadra mostra interesse e attenzione negli allenamenti. Si lavora bene e con impegno. Dobbiamo cercare di assimilare le indicazioni che vengono date. L’interesse mi fa ben sperare per il futuro. Sono convinto che i risultati arriveranno. Lucca è un giocatore fondamentale per questa squadra, così come lo è Saraniti. Mancando Lorenzo e con Andrea non al top abbiamo cercato alcune soluzione anche con Santana davanti, ma anche Rauti offre garanzie. Mario ha esperienza per interpretare bene il ruolo. Lo sesso Rauti è una garanzia lì». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.