La figlia di Luis Figo, la 21enne Daniela Svedin, sembra aver trovato l’amore tra le braccia di Beltrán Lozano, un lontano cugino del re Felipe VI (sua nonna, Sua Altezza Reale Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, nonché Principessa delle Due Sicilie, è cugina di primo grado di Doña María de las Mercedes, la nonna di Felipe VI). La nuova coppia si è goduta un soggiorno sugli sci a Baqueira Beret e sui social hanno confermato la loro relazione.

Beltrán, attore e modello di Madrid, ha pubblicato una foto insieme alla figlia dell’ex calciatore dell’Inter, mentre lei ha postato una serie di immagini che la ritraggono sulla località sciistica. I due secondo i portali di gossip locali stanno portando avanti felicemente una relazione a distanza, visto che mentre il ragazzo vive nella capitale spagnola, Daniela risiede attualmente a Pamplona, dove sta studiando Medicina all’Università di Navarra. Non è la prima volta che Figo entra a far parte indirettamente della famiglia reale. In passato, infatti, la figlia si era frequentata con Luis Osorio, nipote di Victoria Eugenia de Figueroa y Borbón, nonché cugina del re emerito Juan Carlos I.