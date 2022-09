Come si legge su “IlCorrieredellosport.it” la Procura Federale ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese da Maurizio Sarri dopo il match perso dalla sua Lazio all’Olimpico contro il Napoli, “recanti accuse nei confronti dell’arbitro dell’incontro – spiega la Figc in una nota – e dell’intera classe arbitrale”.

Dopo la segnalazione del Milan, la Procura Federale ha inoltre avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte della tifoseria dell’Inter durante il ‘caldissimo’ vinto per 3-2 a San Siro dai rosseneri. Come comunicato dalla Figc, le indagini sono partite anche per quanto successo durante la sfida Fiorentina-Juventus, con i cori di stampo antisemiti partiti in questo caso dal settore dei tifosi juventini presenti al Franchi.